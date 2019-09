Mehhikos sõitis Ameerika mägede vagun rööbastelt välja, nõudes inimeste elu

La Feria Chapultepeci lõbustuspargis toimunud õnnetuses sai vigastada veel kaks inimest, teatasid kohalikud ametnikud.

Tunnistajate sõnul kukkusid ohvrid alla lõbustuspargis asuvate Chimera nimeliste Ameerika mägede viimasest vagunist.

Populaarne lõbustuspark suleti varsti pärast vahejuhtumit ja võimud uurivad nüüd vaguni rööbastelt maha sõitmise põhjusi.

"See on nüüd prokuröride otsustada ja nad on juba astunud juurdluseks vajalikud sammud," ütles kodanikukaitse organisatsiooni ametnik Miriam Urzua uudisteagentuurile Reuters.

Ta ütles, et juurdluse käigus uuritakse nii juhtunut kui ka püütakse kindlaks teha vastutavat isikut.

Tunnistaja Rosalba Rodriguez ütles ajakirjanikele, et sõit tundus igati tavaline, kuni üks vagunitest kõrgustest alla sadas.

Lõbustuspark ütles avalduses, et "kahetseb sügavalt kohutavat õnnetust" ja uurib juhtunut koos asjaomaste ametivõimudega.

Ühtlasi lubas ta jagada juurdluse üksikasju nende selgumisel.