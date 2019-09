Mehhikos leiti kaevust pea poolsada tükeldatud laipa

Jalisco osariigi pealinnast Guadalajarast avastatud inimjäänused olid peidetud 119 musta kotti, vahendab uudistekanal BBC.

Jäänused avastati septembri alguses, kui kohalikud elanikud hakkasid kurtma tugeva lehkamise üle.

Jalisco on Mehhiko ühe vägivaldseima uimasijõugu tulipunkt ja see on osariigi ajaloo suuruselt teine surnukehade leid.

Valdav enamus surnukehasid olid tükeldatud, nii et ametivõimud pidid nende identifitseerimiseks erinevad kehaosad kokku panema.

Paljud kehaosad on endiselt tuvastamata.

Kadunud inimesi otsiv kohalik organisatsioon on pöördunud valitsuse poole palvega saata rohkem spetsialiste suenukehade tuvastamiseks.

Nende sõnul on kohalik kohtuekspertiisi osakond ülekoormatud ega oma operatsiooni lõpuleviimiseks vajalikke oskusi.