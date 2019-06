USA president Donald Trump on lubanud jõustada viieprotsendise tollitariifi kõigile Mehhiko kaupadele alates esmaspäevast, kui mingile kokkuleppele ei jõuta, vahendab BBC News.

Eile ütles Trump, et edasiminek ei ole olnud „ligilähedaseltki piisav”.

Pärast viimast kohtumist eile ütles Ebrard, et on optimistlik mees. Tema sõnul paigutatakse väed Mehhiko lõunapiirile Guatemalaga, et takistada migrantide riiki sisenemist.

„Me oleme seletanud, et on 6000 meest ja nad paigutatakse sinna,” ütles Ebrard, lisades, et läbirääkimised jätkuvad täna.