Mehhiko rantšos leiti ühishauast vähemalt poolsada laipa

Haud, mis leiti kolm nädalat tagasi, asub Jalisco osariigis, kus möllab jätkuvalt verine sõda rivaalitsevate narkojõukude vahel, vahendab uudistekanal BBC.

Hukkunute arv võib suureneda, sest ohvrite tuvastamine ja surma põhjuste väljaselgitamine jätkub. Tänase seisuga on tuvastada suudetud 13 surnukeha, kelle seas on ka üks naine, teatas kohalik prokuratuur.

Osariigis on tänavu ametlikel andmetel hukkunud juba üle 2500 inimese. Alates 2006. aastast, kui president Felipe Calderón kuulutas välja verise narkokartellidevastase võitluse sõjaväe abiga, on leitud rohkem kui 3000 märgistamata hauda ja 5000 surnukeha. Hukkunud on selle aja jooksul aga enam kui 250 000 inimest ning veel 40 000 inimest on kadunud teadmata.