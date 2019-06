Mehhiko lubas tollitariifidest pääsemiseks hakata migratsioonilainet ohjeldama karmide meetmetega

Trumpi sõnul loobuti viimasel hetkel Mehhiko kaupadele järk-järguliste tariifide kehtestamisest, sest sealne valitsus oli nõus tarvitusele võtma täiendavad meetmed migratsioonilaine piiramiseks, vahendab uudistekanal BBC.

"Heameel on teatada, et USA on allkirjastanud Mehhikoga kokkuleppe. Jõustuma pidanud tariifide kehtestamine on sellega peatatud," säutsus Trump oma Twitteri kontol. "Mehhiko on omalt poolt nõustunud rakendama karme meetmeid ohjeldamaks läbi riigi liikuvat migratsioonilainet ja tõhustama kontrolli meie lõunapiiril."

USA riigipea avaldas lootust, et see "vähendab märkimisväärselt survet meie lõunapiirile".

Täiendav 5% tollitariif pidi rakenduma esmaspäevast, mis tõusnuks juulist 10%, augustist 15%, septembrist 20% ja oktoobrist 25% peale.

Ühisele nõule jõudmist pärast kolmepäevaseid läbirääkimisi kinnitas ka Mehhiko välisminister Marcelo Ebrard, kes ütles, et saavutati hea tasakaal, arvestades varasemaid USA nõudmisi.

USA rahandusminister Steven Mnuchin ütles omakorda, et valitsus "ei saaks kokkuleppega rohkem rahul olla".