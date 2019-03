Mees tahab Briti kodakondsusest ilma jäetud Islamiriigi naise oma kodumaale Hollandisse viia

Riedijk ja Begun abiellusid, kui viimane Islamiriigi territooriumile saabus, vahendab BBC News.

Riedijk ütles BBC-le, et võitles Islamiriigi poolel, aga tahab nüüd koos naise ja pojaga kodumaale naasta.

Riedijk on praegu kurdide kinnipidamiskeskuses Kirde-Süürias.

Riedijki ootab kuueaastane vanglakaristus terroriorganisatsiooniga liitumise eest, kui ta Hollandisse naaseb.

Riedijk ütles, et on Islamiriigist lahti öelnud ja püüdnud rühmituse juurest lahkuda.

Riedijki sõnul ta vangistati ja teda piinati Raqqas, kui äärmuslased süüdistasid teda Hollandi spioon olemises.

Nüüd 19-aastane Begum põgenes koos mehega Baghouzi linnast, mis oli Islamiriigi viimane kants Süürias.

Riedijk andis end Süüria võitlejate kätte ning Begum ja nende vastsündinud poeg Jarrah sattusid 39 000 inimese hulka Al-Hawli põgenikelaagris Põhja-Süürias.

Nüüd on Begum teadete järgi mujale läinud.

Riedijk ütles, et ei näe midagi halba selles, et abiellus ise 23-aastane olles 15-aastase tüdrukuga, sest see oli viimase valik.

„Ausalt öeldes, kui mu sõber tuli ja ütles, et on üks tüdruk, kes on huvitatud abielust, ei olnud ma nii huvitatud tema ea tõttu, aga ma võtsin pakkumise ikkagi vastu,” rääkis Riedijk.

Arnhemist pärit Riedijk kinnitas: „See oli tema enda valik. Ta palus endale partner otsida ja mind kutsuti.”