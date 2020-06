Meeleavaldajate Valge Maja juures laialiajamiseks andis käsu justiitsminister Barr

Barr ja teised Valge Maja kindlustamise eest vastutavad tippametnikud plaanisid varem kindlustada laiema perimeetri ümber Lafayette’i väljaku, reageerides tulekahjudele ja hävingule, mille meeleavaldajat tekitasid pühapäeva õhtul.

Selle plaani järgi oleks tühjendatud ka see ala, mida Trump kasutas hiljem, et kõndida lähedalasuva St. Johnsi kiriku juurde, kus ta piibel käes fotograafidele poseeris.

Seda plaani aga ellu ei viidud. Kui Barr veidi pärast kella 18 Lafayette’i väljakule saabus, nägi ta, et ala ei ole tühjendatud, ja käskis politseil seda teha, rääkis ametnik.

Ametniku sõnul ütles Barr, et kui meeleavaldajad föderaalsetele korrakaitsjatele vastupanu osutavad, tuleb kasutada rahvahulkade kontrolli meetmeid.

Barrile öeldi, et politsei usub, et meeleavaldajad koguvad kive, et neid politseinike pihta loopida, ja kui ta pargis oli, visati tema suunas veepudeleid, ütles ametnik. Kaamerad mingit veepudelite loopimist CNN-i teatel siiski ei jäädvustanud, kuigi Barr seisis ihukaitsjatest ja ametnikest ümbritsetuna mitu minutit ja vaatas rahvahulka.

Kell 18.24 andis politsei esimese hoiatuse, et rahvas eemale läheks. Järgmise 10 minuti jooksul anti veel kolm hoiatust ja korrakaitsjad liikusid rahvale lähemale.

Kell 18.35 rünnati rahvahulka kumminuiasid ja pisargaasi kasutades.

Trump kõndis kiriku juurde pärast kella 19.