Meeleavaldajad ninapidi koos: kas protestiaktsioonid aitavad USAs koroonaviirusel uue käigu sisse lülitada?

Adams sõnas Politicole, et on põhjust karta, et kui nii suured rahvahulgad koos, võib viirus kiiresti edasi kanduda. Ta viitas, et see teeb kahju nii neile indiviididele endile kui kogukonnale laiemalt.

"Me teame praeguseks, kuidas koroonaviirus levib. Seda arvestades on igati tõenäoline, et tekivad uued kolded, mis liiguvad siis ka edasi," analüüsis Adams (fotol).

Osa protesteerijaid kannab maske, ent sugugi mitte valdav enamik. "Mõistame nende inimeste viha, aga tuleb mõelda, kuidas nad saaks seda mõistlikult suunata," arutles ta.

Koroonajuhtumeid on viimastel andmetel USAs kokku 1,86 miljonit, surnud on üle 107 000 inimese. Viimastel nädalatel on sarnaselt paljudele teistele riikidele puhangu hoog ka seal tagasi tõmmanud.

46-aastane mustanahaline George Floyd peeti eelmisel esmaspäeval kinni, sest teda kahtlustati valerahaga maksmises. Tunnistajate videotes võib näha valgenahalist politseinikku talle põlvega kõrile vajutamas ja teised politseinikud vaatavad seda pealt. Ta suri.

44-aastane politseinik Derek Chauvin ja tema kolm kolleegi vabastati ametist, kuid mõrvasüüdistus esitati Chauvinile alles reedel pärast rahutuste puhkemist.

Tapetu perekonnaliikmed vestlesid pühapäeval CNN-i otse-eetri vahendusel Minneapolise politseijuhi Medaria Arradondoga, kelle sõnutsi ootab kriminaalsüüdistus ka ülejäänud kolme tapmise juures viibinud politseinikku.

USA president Donald Trump ähvardas ööl vastu tänast saata tänavatele sõjaväe, et vaigistada kõige suuremad rahutused, mida riik on näinud alates 1960. aastatest.

