Meedia: USA tappis terrorirühmituse Islamiriik juhi Abu Bakr al-Baghdadi

Operatsioon viidi Süürias läbi kesköö paiku. USA korraldas kohtuekspertiisi, kinnitamaks, et Baghdadi oli hukkunute seas, kuid ametnikud usuvad juba enne selle tulemusi, et ta seda on, vahendab uudistekanal CNBC.

Missioon toimus pärast seda, kui USA sai viimastel päevadel Baghdadi kohta uut teavet. Erinevad meediaväljaanded olid varem teatanud, et ametnike arvates Baghdadi tapeti.

Valge Maja teatas laupäeva hilisõhtul, et president Donald Trump teeb kohaliku aja järgi pühapäeva hommikul kell 9.00 (meie aja järgi kell 16) suure avalduse.

Valge Maja avaldus tuli rohkem kui tund pärast seda, kui Trump säutsus, et “midagi väga suurt on just juhtunud”, avaldamata täiendavaid üksikasju.

Arvatav rünnak Baghdadi vastu saabus mõni päev pärast seda, kui Trump teatas, et Türgi nõustus Süüria põhjaosas kurdidega relvarahu sõlmima. Trumpi otsus väed piirkonnast välja viia tekitas muret, et USA ei loobu mitte ainult liidripositsioonist võitluses ISISe vastu, vaid loob ka potentsiaalse võimuvaakumi terrorirühmituse taaselustumiseks.