Meedia teatel said Moskvas pommiähvardused kohtud, lennujaamad, raudteejaamad ja kõik metroojaamad

Anonüümsed pommiähvardused said kõik Moskva metroojaamad, teatas RIA Novosti eriteenistuste esindajale viidates.

Allika sõnul teatas tundmatu pommidest ka Kurski, Jaroslavli, Kaasani, Leningradi ja Kiievi raudteejaamades.

TASS-i andmetel said pommiähvardused ka Šeremetjevo ja Domodedovo lennujaam. Evakueerimist siiski ei toimunud ja lennujaamad töötavad tavapäraselt.

RBK allikas Domodedovos kinnitas teadet pommiähvarduse kohta. Tema sõnul saabuvad ähvardused kohtute postkastide kaudu ja samasugune olukord oli ka eile.

Domodedovo pressiteenistusest öeldi RBK-le, et lennujaama teenistused tugevdasid koos jõustruktuuridega julgeolekumeetmeid.

RIA Novosti allika sõnul sai pommiähvarduse ka kaubanduskeskus Jevropeiski, mille administratsioon siiski eitas seda.

Moskva linnakohtu pressiteenistusest öeldi RBK-le, et anonüümsete pommiähvarduste tõttu evakueeriti seitse rajoonikohtu hoonet.

Moskva ja Peterburi kohtud hakkasid pommiähvardusi saama novembri lõpus. Nendes nõuti, et Konstantin Malofejev tagastaks võla 120 bitcoini, mis on varastatud börsilt WEX. Ärimees Malofejevi esindaja ütles, et Malofejevil ei ole WEX-i ja bitcoinide varastamisega mingit pistmist.