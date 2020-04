Meedia: Põhja-Koreas hakati paaniliselt toidukaupu kokku ostma

On ebaselge, mis viis järsu nõudluse suurenemiseni. Üks allikas kirjeldas tühje riiulid ja selliste kaupade, nagu köögiviljade, jahu ja suhkru otsa lõppemist.

Kohalikud elanikud ostavad “mida iganes müügil on”, ütles riigis viibiv välismaalane, märkides, et mõnda poodi “pääseb vaevu sisse”.

Mõlema sõnul kasvas nõudlus hüppeliselt kolmapäeval.

Allikad väitisid, et kohalikud elanikud ostsid mõnest toidupoest massiliselt suures koguses peamiselt imporditud tooteid, mistõttu nendest tekkis puudus.

Veel üks inimene Põhja-Koreast ütles NK Newsile, et neile anti teisipäeval teada, et nad peavad varuma mõnesid olulisemaid kaupu.

Toodete valik on vähenenud ka diplomaatidele suunatud poodides, lisasid nad, märkides, et ennekõike on otsa lõppemas "importkaubad".

31. jaanuaril, kui Põhja-Korea sisuliselt sulges oma piirid seoses koroonaviiruse levikuga, teatasid pealinnas olevad allikad NK Newsile, et kaupade kättesaadavus on hakanud vaikselt kahanema.

Kui algselt oli puudus värsketest toodetest, näiteks imporditud puu- ja köögiviljadest, näitavad selle nädala sündmused, et probleem muutub kiiresti tõsisemaks.

Foto: EPA

Allikad ei seostanud hiljutisi puudujääke otseselt sel nädalal ajakirjanduses ilmunud teadetega, et Põhja-Korea liider Kim Jong-un kannatab tõsiste terviseprobleemide käes.

Arvatakse, et seda võib seostada hoopis riigimeedia esmaspäevase teatega, et COVID-19 leviku tõkestamiseks on hakatud riigipiiridel rakendama "karmimaid epideemiavastaseid meetmeid".

Arvestades viimaseid sündmusi, ütles üks vaatleja, et tema arvates võib ostupaanikal olla kaks põhjust.

"Terviseametnikud võivad soovida kontrolli tugevdada, et maksimeerida valvsust, kui nad osaliselt taasavavad piiri Hiinaga," ütles Leideni ülikooli õppejõud Christopher Green. "Teine võimalus on, et pealinnas võib olla COVID-19 kohalik puhang ja nad loodavad selle kiiresti peatada," lisas ta.

"Mõlemal juhul on ostupaanika vältimatu tagajärg avalikkuse murele tarnete pärast, eriti riigis, kus vähesed inimesed usaldavad ametivõimude võimekust hädaolukordi tõhusalt juhtida," tunnistas Green.