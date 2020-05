Meedia: Kim Jong-un ilmus välja

36-aastane Kim, kelle tervis on tekitanud viimasel ajal palju küsimusi, osales väidetavalt väetisetehase avamisel Sunchonis, kirjutab ajaleht The Financial Times, märkides, et ei saa omalt poolt selle tõele vastavust kinnitada.

Kim hoidis avalikkusest eemale alates parteikoosolekust 11. aprillil ega osalenud ka oma vanaisa, riigi rajaja Kim Il-sungi juubelipidustustel, süvendades muret võimaliku ebastabiilsuse pärast tuumavõimekusega paariariigis ning selle mõjust nii sealsele piirkonnale kui rahvusvahelise kogukonnale üldisemalt

Uudisteagentuur KCNA, mis on Põhja-Korea propagandaruupor, avaldas täna hommikul fotoseeria, mille eesmärk oli uudisele kaalu lisada. Ühel on näha Kimi, kellel on seljas talle iseloomulik must mao-kostüüm, oma õe kõrval punast linti läbi lõikamas. Veel ühel pildil on näha naeratavat Kimi, kes istub plakati all, millel seisab kuupäev: 1. mai 2020.

Foto: EPA

USA kaitseministeeriumi endine ametnik Van Jackson ütles Financial Timesile, et Põhja-Korea propaganda usaldusväärsus on "kaheldav", kuid lisas faktide jada näib viitavat, et Kim on elus ja terve. "Režiim seaks end keerulisse olukorda, teatades, et ta on elus, kui see pole tõsi," ütles ta.

USA president Donald Trump keeldus ööl vastu tänast teadet Kimi väljailmumisest kommenteerimast. "Jagame selle kohta kommentaare siis, kui selleks on sobiv aeg," ütles ta.

Hiljem laupäeval avaldas Põhja-Korea riigitelevisioon sündmusest ka videomaterjali, milles oli näha, kuidas riigijuht kõndis ilma kõrvalise abita, lehvitas rahvahulgale ja vestles ametnikega.

Koroonaviirus SARS-CoV-2 Inimesed, kes kahtlustavad nakatumist koroonaviirusega, peaksid võtma ühendust oma perearstiga, küsima nõu perearsti nõuandeliinilt 1220 (välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril 1247 või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril 112 .

(välismaalt +372 634 6630) või koroonaviirusega seotud küsimuste jaoks loodud numbril või vajadusel kutsuma kiirabi, helistades hädaabinumbril . Olulised telefoninumbrid: 1247 – Käitumisjuhised eriolukorras toimetulekuks ja koroonaviirusega seotud küsimustes (24h, tasuta) 1220 – Perearsti nõuandetelefon eesti ja vene keeles, pakub meditsiinialaseid nõuandeid ja konsultatsiooni (24h, tasuta) 53 01 9999 – Välisministeeriumi konsulaarinfo, kui oled välismaal hätta jäänud (24h) 112 – Hädaabinumber kiirabi, pääste ja politsei kutsumiseks (24h, tasuta)

COVID-19 sümptomid on sarnased gripi sümptomitele. Viiruse levinumad sümptomid on köha, palavik ja hingamisraskused .

. Parim kaitse nakkushaiguse leviku vastu on käte pesemine ja inimestega kontaktist hoidumine .

ja inimestega . Valitsus kehtestas viiruse kiire leviku tõttu 17. maini eriolukorra. Loe lähemalt, mida see kaasa toob!

Pärast välismaalt naasmist peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt!

peavad nii Eesti elanikud kui ka välisriigi kodanikud olema kaks nädalat isolatsioonis. Loe lähemalt Välisministeeriumi kodulehelt! Loe lähemalt koroonaviirusest Terviseameti kodulehelt!