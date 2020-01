Medvedev jätkab Ühtse Venemaa erakonna juhi kohal

"Kui me räägime konkreetsest uuest töökohast, ei ole see ametikoht vastuolus poliitilise tegevusega, sealhulgas erakonna juhtimisega seotud tegevustega. Olen jätkuvalt erakonna Ühtne Venemaa esimees," ütles Medvedev intervjuus Pervõi Kanalile.

Ta kommenteeris ka president Vladimir Putini otsust valitsus laiali saata, öeldes, et selles ei ole midagi ebatavalist, lisades, et kaheksa aastat (just nii kaua oli Medvedev peaminister -toim) ongi pikk aeg ning muutusi tuleb aeg-ajalt teha.

Medvedevi sõnul on Ühtne Venemaa "juhtiv poliitiline jõud, valitsev partei, millel on tohutu vastutus rahva ja riigi ees". "Otseloomulikult lahendab partei täpselt samu ülesandeid, millega terve riik silmitsi seisab. Kuid nüüd on eluliselt tähtsad ülesanded seotud inimeste heaolu parandamise ja nende ülesannete lahendamisega riiklike projektide alusel," sõnas ta.

Medvedevi sõnul soovib erakond nende ülesannete lahendamisel "oma abi osutada ja lahendab ka teatud piirkondade ja linnade arenguga seotud erakorralisi küsimusi".

Valmistume ka parlamendivalimisteks 2021. aastal, märkis ta.