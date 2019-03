May veeretas oma kõnes süü Brexiti venimises puhtalt parlamendi õlule

Eile kirjutas May Euroopa Ülemkogu presidendile Donald Tuskile ja palus Brexiti edasilükkamist 30. juunini, vahendab BBC News.

„Selles ma olen absoluutselt kindel. Teile, avalikkusele, aitab,” ütles May. „Te olete väsinud sisevõitlustest, väsinud poliitilistest mängudest ja müstilistest protseduuritülidest, väsinud sellest, et parlamendiliikmed ei räägi millestki muust kui Brexitist, kui teil on tõelisi muresid meie laste koolide, meie Riikliku Tervishoiuteenistuse, noakuritegevuse pärast. Te tahate, et Brexiti-protsessi see etapp oleks läbi ja lõpetatud. Mina nõustun. Ma olen teie poolel.”

Peaministri sõnul on nüüd aeg, et parlamendiliikmed otsustaksid, kas tahavad lahkuda tema kokkuleppega, kokkuleppeta või valivad nad üldse lahkumata jätmise, millest viimane, hoiatas May, võib põhjustada parandamatut kahju avalikkuse usaldusele poliitikute vastu.

„Seni on parlament teinud kõik, mis võimalik, et vältida valiku tegemist,” ütles May. „Kõik, mida parlamendiliikmed on olnud valmis ütlema, on see, mida nad ei taha.”

May tegi parlamendiliikmetele viimase üleskutse toetada tema kokkulepet ja teatas avalikkusele: „Te tahate lihtsalt, et me sellega edasi läheksime ja see on see, mida ma otsustavalt teen.”

May kõnet kritiseeris opositsiooniliste leiboristide juht Jeremy Corbyn, kes ütles, et May ei suuda pakkuda juhirolli, mida riik vajab.