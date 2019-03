May teatas, et saavutas Brexiti-kokkuleppesse õiguslikult siduvad muudatused, mille üle Briti parlament täna hääletab

May sõnul tähendavad muudatused, et Iiri varuplaan, mis on mõeldud ära hoidma piirikontrolli tekkimist Iiri Vabariigi ja Põhja-Iirimaa vahel, ei saa jääda alaliseks, vahendab BBC News.

Opositsiooniliste leiboristide juht Jeremy Corbyn ütles aga, et muudatused ei ole lähedalgi sellele, mida May on lubanud.

May peaks täna hommikul juhtima valitsuse istungit, enne kui kokkulepet arutatakse pärastlõunal alamkojas ja hääletatakse õhtul.

Pärast läbirääkimisi Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeriga eile õhtul ütles May, et usub kirglikult, et Brexiti-kokkulepe vastab parlamendiliikmete muredele.

Mõned kardavad, et Iiri varuplaan hoiab Ühendkuningriiki igavesti Euroopa Liiduga tolliliidus.

„Parlamendiliikmed ütlesid selgelt, et varuplaanis on vajalikud õiguslikud muudatused. Täna oleme me õiguslikud muudatused kindlustanud. Nüüd on aeg tulla kokku, et toetada seda parandatud Brexiti-kokkulepet ja viia Briti rahva juhised ellu,” ütles May.