May tahab Brexitile uut ajapikendust ja pakkus opositsioonile läbirääkimisi

May kinnitas aga, et tema lahkumiskokkulepe, mis eelmisel nädalal kolmandat korda maha hääletati, jääks kokkuleppe osaks, vahendab BBC News.

Corbyn ütles, et kohtub Mayga suure rõõmuga ja hoolitseb selle eest, et tolliliidu ja tööliste õiguste kaitse plaanid jäävad päevakorda.

Parteiüleste läbirääkimiste pakkumine on aga vihastanud konservatiividest Brexiti toetajaid, kellest Boris Johnson süüdistas valitsust Brexiti lõppvaatuse usaldamises leiboristide kätte.

Suurbritannial on aega 12. aprillini esitada Euroopa Liidule plaan, mille Euroopa Liit peab heaks kiitma, või ta lahkub kokkuleppeta.

Oma avalduses Downing Streetil ütles May, et soovib, et igasugune uus ajapikendus oleks nii lühike kui võimalik ja lõpeks enne 22. maid, et Suurbritannia ei peaks võtma osa Euroopa Parlamendi valimistest.

May ütles, et tahab Corbyniga kokku leppida uue plaani ja panna see alamkojas hääletusele enne 10. aprilli, kui Euroopa Liidul on Brexiti-teemaline erakorraline tippkohtumine.

Kui May ja Corbyn ei suuda ühises tees kokku leppida, on May ettepanek panna parlamendiliikmete ette mitmeid erinevaid valikuvõimalusi, et otsustada, millisel kursil jätkata.