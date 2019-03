May: Suurbritannia ei pruugi EL-ist kunagi lahkuda, kui kokkulepe uuesti tagasi lükatakse

May ütles Grimsbys töölistele kõneldes, et keegi ei tea, mis võib juhtuda, kui tema lahkumiskokkulepe teist korda maha hääletatakse, ja tõenäoline on edasilükkamine, vahendab BBC News.

May kinnitas, et Brexit ei kuulu parlamendiliikmetele, vaid valijatele ja lisas: „Kõik tahavad nüüd, et see tehtud saaks.”

May möönis siiski, et õiguslikult siduvad muudatused Iiri varuplaanis on osutunud keeruliseks.

Euroopa Liit on käskinud Ühendkuningriigil tulla välja uute ideedega, et murda tekkinud patiseisu enne teisipäevast hääletust parlamendis.

Suurbritannia peaks Euroopa Liidust lahkuma 29. märtsil, aga parlament ei ole veel lahkumistingimusi heaks kiitnud. Teine siduv hääletus May kokkuleppe üle toimub järgmisel teisipäeval.

Downing Street teatas, et hääletus toimub vaatamata sellele, kas peaminister saavutab enne seda muudatused, mida parlamendiliikmed nõuavad.

Kui parlament kokkuleppe uuesti tagasi lükkab, peab ta valima kokkuleppeta lahkumise või lahkumise edasilükkamise vahel. Igasugune edasilükkamine nõuab Euroopa Liidu ühehäälset heakskiitu.