May palus Euroopa Liidult Brexiti edasilükkamist 30. juunini

„Peaministrina ei ole ma valmis Brexiti edasi lükkama kaugemale kui 30. juuni,” ütles May parlamendis Reutersi vahendusel.

„Seetõttu olen ma täna hommikul kirjutanud kirja president Tuskile, Euroopa Ülemkogu presidendile, ja teavitanud teda, et Ühendkuningriik taotleb artikli 50 perioodile ajapikendust kuni 30. juunini,” teatas May.

May ütles, et kavatseb paluda parlamendilt kolmandat korda oma lahkumiskokkuleppe üle hääletamist. Kaks korda on see parlamendis maha hääletatud. May ei öelnud, millal kolmas hääletus toimub.