May pakkus uue referendumi võimalust, kui parlament toetab tema „uut” Brexiti-kokkulepet

May pidas Londonis kõne, milles rääkis „uuest Brexiti-kokkuleppest”, mis tegelikkuses näeb välja samasugune nagu vana koos mõnede pisiparandustega parlamendiliikmete toetuse võitmiseks, vahendab CNN.

„Kui parlamendiliikmed hääletavad selle eelnõu vastu, hääletavad nad Brexiti peatamise poolt,” ütles May.

Alamkojas juba kolm korda tagasi lükatud plaanile uue pakendi andmiseks on May tekitanud selle ümber laiema seaduseelnõu, mis tegeleb Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumisega. Lisaks teise referendumi pakkumisele sisaldab see ka lubadusi töötajate õiguste kohta, keskkonnaalaseid sätteid ja ajutist tollisuhet Euroopa Liiduga.

May sõnul viib kokkuleppega mittenõustumine püsivalt polariseerunud poliitika painajalikku tulevikku.

Kokkuleppe kesksed osad jäävad aga samaks ja May oli vaevalt jõudnud kõne lõpetada, kui tema plaanile juba vastuseisu väljendati. „Peaministri ettepanekud on hullemad kui enne ja jätaksid meid EL-iga sügavalt seotuks,” ütles konservatiivide Brexiti-meelse bloki juht parlamendis Jacob Rees-Mogg.

Ka teise referendumi pooldajaid May välja pakutud protsess ei veennud. Selle toetuskampaaniat juhtiv leiborist Margaret Beckett nimetas seda „segapudru pakkumiseks”, mis tuleks tagasi lükata.

Kui May esitab oma lahkumiskokkuleppe eelnõu juuni esimesel nädalal alamkojale, on see tema neljas katse kokkuleppe läbisurumiseks. Tõenäoliselt jääb see talle ka viimaseks, sest üha kasvab surve May tagasiastumiseks.