May on tagasiastumist nõudvate erakonnakaaslaste üha suurema surve all

Lauri Laugen toimetaja RUS 5

Foto: SWNS Adam Gray

Suurbritannia peaminister Theresa May on oma erakonna tagasiastumist nõudvate parlamendiliikmete üha suurema surve all. Eile õhtul astus peaministri Brexiti-poliitika pärast tagasi üks valitsuse olulisi liikmeid, alamkojas valitsuse asjade ajamisega tegelenud Leader of the House Andrea Leadsom.