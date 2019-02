May lubas parlamendiliikmetele siduvat hääletust tema Brexiti-kokkuleppe üle 12. märtsil, vahendab BBC News.

Kui parlament kokkuleppe uuesti tagasi lükkab, laseb May hääletada Brexiti edasilükkamise või kokkuleppeta lahkumise välistamise üle.

See tähendaks, et Suurbritannia lahkuks Euroopa Liidust ilma kokkuleppeta 29. märtsil ainult siis, kui alamkojas on selleks selge nõusolek, teatas May parlamendi ees.

May rõhutas aga, et ta ei soovi näha artikli 50 ajapikendust, ja hoiatas, et see ei muuda kokkuleppele jõudmist kergemaks.