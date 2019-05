May lubab teha euroopameelsetele järeleandmisi ja tulla välja leebema Brexiti-leppega

May kirjutas täna ajalehe The Sunday Times veergudel, et tema pakkumine Euroopa Liidust lahkumiseks saab olema „julge“, hõlmates muu seas ka töötajate õiguste tugevamat kaitset, vahendab uudistekanal BBC.

Toorist peaminister loodab sellega veenda ka opositsiooniliste leiboriste tema Brexiti-lepet toetama, suutmata eelnevalt neljal korral koguda leppele vajalikku toetust oma enda ja koalitsioonipartnerite leerist.

Otsus järeleandmiste teele minna tuli juba varem, kui alustati läbirääkimisi leiboristide juhtidega, mis lõppesid sel nädalal tulemusteta.

May lubas, et parlamendisaadikutel on võimalik uue leppe üle hääletada 3. juunil algaval nädalal. Kui lepe heakskiitu ei saa, tähendab see, et Ühendkuningriik kukub 31. oktoobril Euroopa Liidust leppeta välja. Juhul, kui ei astuta vajalikke samme omakorda selle protsessi vältimiseks. Tõenäosust, et peaminister Mayl õnnestub sel korral parlamenti veenda, peetakse esialgu väikseks.