May küsib Euroopa Liidult ametlikult Brexiti ajapikendust

Üks valitsuse allikas ütles BBC-le, et pikem ajapikendus võib olla kuni kahe aasta pikkune. Teatatakse ka erimeelsustest valitsuse sees, aga Downing Streeti sõnul ei ole mingit otsust veel tehtud.

Praeguse seaduse järgi lahkuks Ühendkuningriik Euroopa Liidust üheksa päeva pärast.

Parlament lükkas May Euroopa Liiduga läbiräägitud lahkumiskokkuleppe eelmisel nädalal 149 häälega tagasi. Hääletati ka kokkuleppeta Brexiti välistamise ja ajapikenduse küsimise poolt.

May lootis lasta kokkuleppe üle veel ühe korra hääletada, aga alamkoja spiiker John Bercow torpedeeris selle võimaluse esmaspäeval.

May loodab siiski lõpuks kolmandale hääletusele, aga isegi kui see juhtub ja kokkulepe heaks kiidetakse, vajab Ühendkuningriik May sõnul lühikest ajapikendust vajaliku seadusandluse parlamendis heakskiitmiseks.

Valitsuse allikas ütles BBC-le, et May kavatseb seetõttu paluda Euroopa Liidult Suurbritannia lahkumise edasilükkamist 30. juunini koos võimalusega ajapikenduse pikendamiseks.

Brexiti toetajatest konservatiive on May hoiatanud, et kui kokkulepe parlamendis heakskiitu ei saa, on vaja pikemat ajapikendust.

Üks valitsuse allikas ütles, et kui ajapikendust valitsuses arutati, ei olnud selle kohta üksmeelt.

Teise valitsuse allika sõnul oldi pahased, et May ei ole selgelt öelnud, millise ajapikenduse võimaluse eest tema seisab.