Theresa May Brexiti-plaani läbikukkumise tõttu on Suurbritannia poliitikud viimaks hakanud otsima alternatiivi – mitte ainult leppele, vaid samuti Mayle. Läbikukkumisega hakkab leppima ka May. Briti meedia oletuste järgi peaks peaminister juba kolmapäeval tegema parlamendi ees avalduse, milles määrab kindlaks enda tagasiastumise täpse kuupäeva.