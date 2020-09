Maskis mehed viisid kaasa veel ühe Valgevene opositsionääri

„Kell 8.30 oleks Maksimil pidanud olema intervjuu, ta ei tulnud Zoomi, ma helistasin talle, ta ütles fraasi „tundub, et keegi tuli meie juurde”, lõpetas kõne ja kirjutas sõna „maskid”,” ütles väljaandele Tut.by Babarõka staabi pressiesindaja Gleb Glebov.

Pealtnägijatel õnnestus Znaki koos maskides meestega ka staabi parklas pildistada.

Znaki advokaat Dzmitrõ Lajevski ütles, et asjaga tegeleb Valgevene uurimiskomitee.

„Uurimiskomitee viib läbi protsessuaalseid toiminguid, põhjused ja ajendid ei ole teada. Praegu toimub Maksim Znaki juures kodus läbiotsimine,” ütles Lajevski.

Hiljem täpsustas advokaat, et toimingud toimuvad opositsiooni koordinatsiooninõukogu vastase kriminaaljuurdluse raames, mis algatati „üleskutsete eest, mis on suunatud Valgevene Vabariigi rahvusliku julgeoleku kahjustamisele”.

Tut.by teatel ajakirjanikke Babarõka staapi ei lasta, aga ruumides on inimesed, kes tegelevad seal lõhkumisega. Parklas on toonitud klaasidega väikebussid, neist üks ilma numbriteta.

Znak on üks kahest koordinatsiooninõukogu liikmest, kes on veel Valgevenesse jäänud. Seitsmest inimesest viis on kas vahistatud või riigist välja aetud.