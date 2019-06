Martin Helme saatis välja kirjad, milles pärib rahapesu uurimise kohta

PPA peadirektorilt Elmar Vaherilt soovib Helme teada, kas PPA on menetlenud aastatel 2007–2015 kriminaalasju, mis on olnud seotud rahvusvahelise rahapesuga. Samuti tahab ta teada, kas PPA on menetlenud ajavahemikus 2007-2015 rahvusvahelisi õigusabipalveid, mis on olnud seotud rahvusvahelise rahapesuga läbi Eesti finantssüsteemi. Minister soovib peadirektorilt ka teada, kas PPA on menetlenud ajavahemikus 2007-2015 korruptsioonijuhtumeid, mis on olnud seotud õiguskaitseorganite töötajate korruptsiooniga rahapesukuritegude uurimisel.

Rahapesu andmebüroo juhilt Madis soovib Helme teada, kui palju materjale on rahapesu andmebüroo aastatel 2007-2015 edastanud uurimisorganitele juhtumite kohta, kus rahvusvaheliseks rahapesuks on ära kasutatud Eesti finantssüsteemi. Lisaks soovib ta väljavõtet, kKui palju teateid rahvusvahelise rahapesu kohta on ajavahemikus 2007-2015 edastatanud finantsinspektsioon, krediidiasutused, õiguskaitseorganid ja teiste riikide rahapesu andmebürood ning Kui palju kriminaalasju alustati nende kuriteoteadete pinnalt. Helme tahab ka vastust küsimusele, kas rahapesu andmebüroo ametnikud on ajavahemikus 2007-2015 olnud kaasatud kriminaalasjade uurimisse.