Marti Kuusiku tagasiastumine pälvis välismeedias palju tähelepanu. Venemaal viidati, et Kuusik olevat oma naist terroriseerinud

Ajaleht Ilta-Sanomat vahendab uudisteagentuuri STT, mis juhib tähelepanu, et valitsus põhjendas minister Kuusiku ametist lahkumist sellega, et vastasel juhul ei olnuks neil võimalik sisuliselt tööle asuda. Ühtlasi leiab äramärkimist, et peaminister Ratas kohtus teisipäeval seoses süüdistuste esilekerkimisega olukorda arutamas politsei- ja piirivalveameti peadirektori, peaprokuröri ning oma valitsuse ministritega.

Ajaleht Helsigin Sanomat kirjutab Kuusikust põhjalikumalt ja toob ka välja, et veel enne seda skandaali jäi minister autoroolis vahele kiiruseületamise ja alkoholi tarvitamise jääknähtudega ning püüdis seda pisendada. „Ministril on õnneks autojuht,“ viskas Kuusik toona nalja, kirjeldas ajaleht. Äramärkimist leiab ka see, kuidas Kuusik helistas peaministri juuresolekul oma eksabikaasale ja palus viimasel kinnitada, et ta ei ole vägivallatseja, ning see, et president Kaljulaid lahkus protesti märgiks ajutiselt Riigikogu saalist, kui mees saabus esmaspäeval ametivannet andma.

Juhtunut ei jäta kajastamata ka idanaabrite meedia, mille peamisest uudisteagnetuurist võib leida loo ministri tagasiastumisest. „Eesti minister vabastati ametist 24 tundi pärast kohale astumist,“ pealkirjastas oma loo Interfax, mis märgib, et süüdistuste kohaselt Kuusik „terroriseeris [oma abikaasat] vaimselt ja füüsiliselt“. Loost võib leida ka ministri ja tema endise abikaasa kommentaari: nende sõnul naine lihtsalt kukkus oma käe katki ja kogu lugu on osa mehevastasest infooperatsioonist.