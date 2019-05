Mart Helme väljend „emotsionaalselt ülesköetud naine” leiab kajastamist Briti ja USA juhtivates väljaannetes

Foto: Madis Veltman

Rahvusvaheline uudisteagentuur Associated Press (AP) on avaldanud uudise, et Eesti uus siseminister nimetas riigi esimest naispresidenti „emotsionaalselt ülesköetud naiseks” koduvägivallas süüdistatud ministri ametisse vannutamiselt välja kõndimise eest. Uudis levib tuntud väljaannetes üle maailma.