Mart Helme sõnavaling ületas The Washington Posti uudisekünnise. Leht hindab: paistab, et Trumpi kaotus mõjus valusalt

Artiklis märgiti, et Biden sai täna õnnitlusi ja tervitusi üle maailma. Viidatati, et liitlased aktsepteerisid, et USA saab endale uue liidri, seda hoolimata president Donald Trumpi jonnakusest. Ta keeldub siiani kaotust tunnistamast.

Küll aga öeldi artiklis, et Euroopa immigratsioonivastased parempopulistid reageerisid valulikult. Konkreetselt oli juttu meie riigist. "Eesti siseminister Mart Helme väitis pühapäeval, et valimistulemusi võltsiti ja USAs võib minna kodusõjaks," kirjutati artiklis. Märgiti, et Helme rääkis, kuidas lõpuks Trump ikkagi võidab, ent see tuleb läbi tohutu võitluse, võib-olla läheb isegi verevalamiseks, aga viimaks õiglus võidutseb.

Väljaanne lisas, et Eesti peaminister (Ratase nime ei mainitud, pelgalt ametinimetust - toim) distantseerus kohe Helme väidetest, öeldes, et need on absurdsed.

Ajalehe hinnangul paistab, et teised parempopulistidest liidrid suutsid uue reaalsuse ehk Bideni võiduga paremini kohaneda. Näiteks Sloveenia peaministerJanez Janša säutsus Twitteris, et teeb Washingtoniga igal juhul koostööd, olenemata sellest, kas president on vabariiklane või demokraat.

Ungari peaminister Viktor Orbán on varasemalt öelnud, et toetab Trumpi, kuid temagi reageeris poliitkorrektselt. "Lubage mul teid õnnitleda eduka kampaania puhul," kirjutas ta Bidenile täna. "Soovin teile tugevat tervist ja jätkuvalt edu oma vastutusrikaste kohustuste täitmisel."

Siseminister Mart Helme, rahandusminister Martin Helme ning eurosaadik Jaak Madison rääkisid täna TRE raadios, et USA valimistulemused on võltsitud ning Joe Bideni presidendiks saamine oleks Ameerika allakäigu algus.

Mart Helme hinnangul valis Joe Bideni Ameerika presidendiks süvariik. "Süvariigi tegutsemisloogika on omaenda tegevusvabaduse tagamiseks sokutada igale poole närakaid, korrumpeerunud, šantažeeritavaid närakaid. Joe Biden ja Hunter Biden on korrumpeerunud tüübid," ütles siseminister.

Mitu korda arutati saate jooksul ka võimalust, et Ameerikas puhkeb kodusõda.

Jüri Ratas manitses hiljem, et ründav retoorika meie ühe olulisima liitlase aadressil on äärmiselt vastutustundetu. "Mart ja Martin Helme sõnavõtud USA valimistulemusi hinnates ei ole tõsiseltvõetavad ja on isegi absurdsed," rõhutas ta. "Eesti valitsuse liikmed peavad suutma jääda meie suurima liitlase sisepoliitikat kommenteerides tasakaalukaks. Mart ja Martin Helme peavad lõpetama koheselt Eesti ja USA suhete õõnestamise. Andsin sama sõnumi otse edasi ka EKRE esimehele."