Mart Helme gei-teemaline kommentaar pälvis ka naaberriikide ajakirjanduses laialdast tähelepanu

Teiste seas on siseministri kommentaare kajastanud Yle, Iltalehti, Ilta-Sanomat ja Helsingin Sanomat Soomest, LSM ja TVNET Lätist, Dagens Nyheter Rootsist, rahvusvaheline uudisteagentuur Yahoo News ning Vesti, Ria Novosti, Izvestija, Moskovskii Komsomolets ja Novaja Gazeta Venemaalt.

Valdavalt tuuakse välja, et Helme suhtub seksuaalvähemustesse enda sõnul "ebasõbralikult" ning et ta avaldas arvamust, et neil tasuks minna Rootsi, kus nende peale viisakamalt vaadatakse.

Tähelepanu juhitakse ka Helme arvamusele, et tema seisukohta näol pole tegemist homofoobiaga. "Ma ütleksin, et need inimesed, kes räägivad, et meie referendumit ei ole vaja, on heterofoobid. Nad trügivad heteroseksuaalide voodisse. Nemad trügivad, mitte meie ei trügi nende voodisse," lausus Eesti siseminister.

Äramärkimist leiavad ka peaminister Jüri Ratase avaldus, milles ta Helme sõnavõttu taunimisväärseks nimetas, ja opositsioonijuhtide ning president Kersti Kaljulaidi üleskutsed Helme ministriametist tagandada.

Yle ja Helsingin Sanomat juhivad oma kajastuses tähelepanu ka korrale, kui Helme nimetas Soome peaministrit Sanna Marinit "müüjatüdrukust peaministriks". "Ja ma tuletaksin meelde ikkagi (Nõukogude Liidu diktaatori) Vladimir Uljanov-Lenini ütlust, et igast köögitüdrukust võib saada minister," ütles Helme mullu detsembris Soome uut valitsust kritiseerides. "Ja nüüd me siis näeme, kuidas ühest müüjatüdrukust on saanud peaminister ja kuidas seal mõnestki teisest tänavaaktivistist ja harimatust inimesest on saanud samuti valitsuse liige."