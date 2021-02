Marsilt elu märke otsiv NASA kulgur maandus edukalt ja lähetas Maale esimesed kaadrid

Kuuerattaline robot maandus Jezero kraatris Marsi ekvaatori lähedal ning veedab seal eeldatavalt järgmised aastad, puurides kunagise elu märkide otsingul kivist pinda eesmärgiga sealseid kivimeid Maale lähetada. Kraatris arvatakse miljardeid aastat tagasi olevat olnud veekogu. Kui missioon õnnestub, oleks tegu esimeste Marsilt Maale toimetatud kivimitega.

Perseverance'i ülesanne on otsida huvitavaid geoloogilisi punkte, võtta sealt pinnaseproove ja jätta need pakendatult ootele. Euroopa Liidu ja USA tulevaste missioonide käigus võetakse need proovid kaasa ja tuuakse Maale.

Koroona-ajastule kohaselt hoidusid insenerid NASA keskuses Californias kallistamisest, kuid elevus kulguri eduka maandumise järel oli ilmselge. Aplaus jätkus, kui kulgurilt saabusid kaks esimest kaadrit Marsi pinnalt - küll madala resolutsiooniga ja tolmuga kaetud juhtimiskaameralt, ent piltidel olid selgelt näha kulguri varjud ning pind roboti ees ja taga.