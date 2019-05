Maroko džihadist tunnistas üles Atlase mägedes matkal olnud skandinaavlanna mõrva

24-aastane Louisa Vesterager Jespersen Taanist ja 28-aastane Maren Ueland Norrast leiti maha lõigatud peadega Maroko kõrvalisest piirkonnast eelmise aasta detsembris, vahendab BBC News.

„Mina lõikasin ühel neist pea maha... Ma kahetsen seda,” ütles Ejjoud kohtus.

Ejjoud ja veel 23 arvatavat islamisti on kohtu all Rabati lähedal Salés.

Kolme neist – Ejjoudi, 27-aastast Younes Ouaziyadi ja 33-aastast Rachid Afattit – süüdistatakse truuduse vandumises Islamiriigile ja naiste tapmise toimepanemises. Süüdimõistmise korral võib neid oodata surmanuhtlus.

Need kolm meest on ainsad, keda otseselt mõrvades süüdistatakse. Kõigile 24-le on esitatud erinevad terrorismisüüdistused.

Surnukehad leiti 17. detsembril kõrvalises piirkonnas Maroko kõrgeima, Toubkali mäe lähedal. Tegemist on matkajate hulgas populaarse kohaga.

Naised, kes olid Bøs Kagu-Norra ülikoolis käies korterikaaslased, olid jõulueelsel matkareisil ja õppisid giidideks.

Islamiriigi toetajad on jaganud internetis laialdaselt videot, mis näitab väidetavalt ühe naise pea mahalõikamist.

Norra politsei on kinnitanud, et video on peaaegu kindlasti ehtne. Taanis on video levitamise eest süüdistus esitatud 14 inimesele.