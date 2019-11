Maltal vahistati uuriva ajakirjaniku mõrvajuurdlusega seoses kohalik ärimees

Korruptsioonivastane blogija Caruana Galizia tapeti autopommiga oma kodu lähedal 2017. aasta oktoobris, vahendab BBC News.

Malta riigi tegevus asja uurimisel on esile kutsunud rahvusvahelist kriitikat.

Ajalehe Times of Malta tsiteeritud tunnistajad ütlesid, et Fenechi luksusjahi peatas relvastatud patrullkaater pärast jahi lahkumist Portomaso sadamast Vallettast põhjas täna varahommikul.

Eile ütles Malta peaminister Joseph Muscat, et võib kaaluda juhtumis väidetav vahendaja olnud mehele armu andmist. Muscati sõnul peab väidetav rahapesija enne seda tunnistusi andma.

„Ma andsin peaprokurörile mandaadi pidada läbirääkimisi selle isiku advokaatidega, et astuda see pretsedenditu samm,” ütles Muscat. „Kui see isik teeb koostööd ja antud informatsioonist piisab selle kuriteo kavandajale süüdistuse esitamiseks, saavad nad presidendilt armu.”

Fenech juhib Tumas Groupi ja on energiafirma Electrogas direktor.

Malta Finantsluure Analüüsiüksus (FIAU) on tuvastanud, et Fenech on ka Dubais registreeritud ettevõtte 17 Black omanik.

Juunis mainis Euroopa Nõukogu 17 Blacki resolutsioonis, milles oli juttu „fundamentaalsetest nõrkustest”, mis võimaldasid suurtel skandaalidel Maltal tagajärgedeta mööduda.