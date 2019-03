Malta relvajõud hõivasid Vahemerel migrantide kaaperdatud tankeri

Lauri Laugen toimetaja RUS 21

Foto on illustreeriv Foto: ALFONSO DI VINCENZO, AFP

Malta relvajõud teatasid, et eriüksus hõivas tankeri, mille olid kaaperdanud migrandid, ning see on nüüd koos migrantide ja meeskonnaga teel Malta sadamasse.