Malta peaminister teatas, et astub ajakirjaniku mõrvaga seoses uuel aastal tagasi

Väideti, et 17 Black kavatses teha salajasi makseid Schembri ja turismiminister Konrad Mizzi asutatud firmadele.

Nii Schembri kui ka Mizzi astusid eelmisel nädalal tagasi, aga eitavad igasuguseid kuritegusid. Mizzi eitas ka ärisidemeid Fenechiga.

Kolm meest on vahi all süüdistatuna Caruana Galizia otseses mõrvamises autopommiga. Need on vennad Alfred ja George Degiorgio ja nende sõber Vincent Muscat.