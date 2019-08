Malmös tulistati surnuks last kandnud naine

YLE vahendab, et tulistamine toimus Ribersborgi linnaosas täna hommikupoolikul. Sündmusel oli ohtralt pealnägijaid ning intsident ja tulistaja põgenemine jäi turvakaamerate ette, kuid politseil pole veel õnnestunud kahtlusalust kinni püüda.

Naine suri sündmuskohal, laps ning teine vigasaanu toimetati haiglasse.

Naise abikaasa on kriminaalse minevikuga ning ta on kandnud pikka vanglakaristust. Rootsi meediaväljaanded vahendavad, et tulistamise sihtmärk võis olla just abikaasa, mitte hukkunud naine.

Päeva vältel põles Malmös ka sõiduauto Mercedes-Benz, auto vrakki on kujutatud fotol. Politsei kahtlustab, et kaks vahejuhtumit on omavahel seotud.