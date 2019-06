Malmös toimus ööpäeva jooksul kaks plahvatust ja tulistamine ning ähvardati pommiga

„Kui ei ole tööl valel alal, võib tunda ennast Malmös ohutult, see on meie seisukoht,” ütles piirkonna politseiülem Erik Jansåker Rootsi uudisteagentuurile TT, vahendab Ilta-Sanomat.

Jansåker lisas, et mõistab linlaste muret.

„Malmös on mitmeid kuritegelikke rühmitusi, mille kohta võiks öelda, et need on nagu liikuv mass. On keeruline öelda nädalast nädalasse või kuust kuusse, kes millises rühmituses osaleb,” ütles Jansåker.

TT teatas, et politsei sõnul on Malmö kõige ohtlikumaid kurjategijaid eriliselt silmas peetud.

Öösel toimus Malmös kaks eraldi plahvatust, teatas Rootsi meedia.

Esimene plahvatus toimus kella 2 ajal Rosengårdi linnaosas kortermaja trepikojas. Expressen teatas, et trepikoda hävis täielikult ja hoov oli seina tükke täis.

Aftonbladeti teatel eemaldati politsei paigaldatud liikumistõkked kella poole seitsme ajal hommikul.

Veidi üle tunni hiljem sai häirekeskus mitmeid telefonikõnesid, milles inimesed teatasid, et kuulsid plahvatust kesklinnas Adelgatanil asuvas ööklubis. Osa oli näinud hoonest ka suitsu tulevat ja kõrvalmaja aknad olid purunenud.

Seotud lood: Rootsi politsei avaldas uue probleemsete piirkondade nimekirja

Teadaolevalt keegi kummaski plahvatuses viga ei saanud.

Politsei teatel ei nähta praegu plahvatuste ja eilse tulistamise vahel seoseid. Politsei peatas eile õhtul Malmö raudteejaamas ühe mehe, tulistades teda jalgadesse. Mees käitus ähvardavalt ja väitis, et tal on kahes kotis relvad ja lõhkeained.

Politsei ei näe seost ka teise eile toimunud tulistamisega, milles hukkus Aftonbladeti teatel üks inimene. Teade tulistamise kohta tuli eile pärast kella 13.