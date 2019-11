Malmö kesklinnas toimus pommiplahvatus ja avati inimeste pihta tuli

Teade pommiplahvatusest Hästhageni lähedal jõudis päästeametile kohaliku aja järgi veidi enne kella 21. "Tegemist on keskse kohaga, mille ümbruses liigub palju inimesi," ütles politsei kõneisik Katarina Rusin. Tema sõnul on tohutu õnn, et ükski inimene ei saanud autopommiplahvatuses vigastada.

Juba kuus minutit hiljem, veidi pärast kella 21 teatati aga järjekordsest ärevast sündmusest: südalinnas Möllevångi väljaku lähedal asuvas pitsarestoranis avati inimeste pihta tuli.

Haiglasse jõudis sündmuspaigalt raskete vigastustega kaks inimest, üks omal jõul, teine kiirabiga. Üks teismeline noormees jättis haiglas oma elu, endiselt elus oleva noormehe seisund on aga eluohtlik.

On veel teadmata, kas tulistamisel ja plahvatusel oli mingi seos, ning seda uurib politsei.