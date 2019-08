Mallorcal põrkas helikopter lennukiga kokku, surma sai mitu inimest

Teadete kohaselt juhtus õnnetus Inca ja Costitxi vahel Camí de Taritxis kohaliku aja järgi umbes kell 13:36 (meie aja järgi kell 14:36), vahendavad The Sun ja Aftonbladet.

Camí de Taritxis asub Mallorca pealinnast Palmast kõigest 30-minutise autosõidu kaugusel - see on sihtkoht, mis on populaarne Euroopa, ennekõike Briti turistide seas.

Praeguse seisuga on kinnituse saanud nelja inimese hukkumine, neist kaks viibisid väikelennuki ja kaks helikopteri pardal. Hukkunute arv võib aga tõusta viieni, sest seni pole õnnestunud leida kolmandat kopteri pardal viibinud inimest.

Veel pole ka selge, mis rahvusest inimesed õnnetusse sattusid, lisab The Sun. Kokkupõrge toimus väljaspool lennujuhtimisteenistuse kontrollitavat õhuruumi ehk madalamal kui 1000 jalga ehk 300 meetrit.