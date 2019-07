Mallorcal evakueeriti hotellipõlengu tõttu umbes 800 turisti

Tulekahju puhkes El Arenali kuurordis peamiselt Saksa turistide hulgas populaarse hotelli Whala Beach esimese korruse köögis. Põleng tekitas palju suitsu. Ettevaatusabinõuna evakueeriti sellest hotellist üle 670 ja kõrval asuvast hotellist Gracia umbes 130 inimest, vahendab Het Laatste Nieuws.

Tuletõrje sai põlengu kohaliku meedia teatel mõne tunniga kontrolli alla. Mõned evakueeritud lasti kella 8.30 ajal tagasi hotelli.

