Mali põhjaosas hukkus islamistide rünnakus 53 sõdurit

Tegemist oli ühe viimase kümnendi ohvriterohkema rünnakuga.

Twitteri kontol kirjeldas Mali armee seda kui "terrorirünnakut".

Mali on vägivalla all kannatanud alates 2012. aastast, kui islamistlikud võitlejad võtsid oma kontrolli alla riigi põhjaosa. NATO, ennekõike prantslaste abiga on Mali armee võtnud territooriumi tagasi oma kätesse, ent ebakindlus piirkonnas püsib.

Vägivald on levinud ka teistesse selle piirkonna riikidesse.

Ükski terroriorganisatsioon ei ole võtnud rünnaku eest vastutust.