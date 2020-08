Mali pealinn langes mässavate sõdurite kontrolli alla: president ja peaminister võeti kinni ja sunniti ametist lahkuma

Foto: Scanpix

On laialt levinud hirm, et igasugune ebastabiilsus tuleb kasuks Malis asuvatele äärmuslastele, kes on seotud al-Qaida ja Islamiriigiga. Mässulisi on saatnud edu ja nad on tugevdanud oma positsioone kõikjal Saheli piirkonnas, hoolimata tuhandete Prantsuse vägede, USA erivägede, piirkondlike armeede ja ühe maailma suurima ÜRO rahuvalvemissiooni sekkumisest.

Riigipööre oleks suur tagasilöök Prantsuse diplomaatiale piirkonnas. Malit peetakse Saheli kindlustamiseks tehtavate jõupingutuste alustalaks ning Pariis on sinna suuri investeeringuid matnud, hoolimata Prantsusmaa sõjaliste kohustuste kasvavast ebapopulaarsusest kodumaal.

Bamakos asuv opositsioonipoliitik ütles, et teisipäevased sündmused tulid talle ja tema kolleegidele täieliku üllatusena. "See pole midagi, mida meie heakskiidul korraldatakse," lausus ta.

Foto: Scanpix

Riskinõustamisega tegeleva Verisk Maplecrofti Aafrika vanemanalüütik Alexandre Raymakers ütles The Guardianile, et on ebatõenäoline, et mässu kavandasid opositsioonile lähedal olevad poliitilised juhid, kuid nende toetajad võivad tervitada Keïta tagandamise otsust.

„See on endiselt kiiresti muutuv olukord, kuid esialgsed märgid viitavad sellele, et mäss on rahvuskaardis ning armee olulised elemendid on endiselt Keïtale lojaalsed. Mässu põhjustavad tõenäoliselt mitmesugused tegurid, mis on tihedalt seotud halveneva sõjalise olukorraga Mali kesk- ja põhjaosas, mitte käimasoleva poliitilise kriisiga,“ ütlesid nad.

Prantsuse ja Norra saatkonnad Bamakos kutsusid oma kodanikke üles koju jääma. "Täna, 18. augustil Bamako linnas toimunud tõsiste rahutuste tõttu soovitatakse kõigil kohe koju jääda," teatas Prantsuse saatkond eile õhtul.