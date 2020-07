Malaisia endine peaminister mõisteti miljonite omastamise korruptsiooniprotsessil kõiges süüdi

Najib ei tunnistanud end süüdi kriminaalses usalduse kuritarvitamises, rahapesus ja võimu kuritarvitamises, vahendab BBC News.

Aastatel 2009-2018 Malaisia peaminister olnud Najibi vastaseid korruptsioonisüüdistusi peetakse Malaisia korruptsioonivastase võitluse proovikiviks.

Najibi võib oodata aastakümnete pikkune vanglakaristus, aga kuni edasikaebamise võimalused on ammendunud, jääb ta ilmselt vabadusse.

„Pärast kõigi tõendite kaalumist sellel protsessil leian ma, et süüdistus on edukalt tõestanud oma väiteid ilma põhjendatud kahtlusteta,” ütles kohtunik Mohamad Nazlan Mohamad Ghazali Kuala Lumpuri kõrges kohtus.

Tänased otsused puudutavad 42 miljonit ringgitit (8,4 miljonit eurot), mis kanti üle fondist 1MDB tollase peaministri erakontodele.

Najib eitab igasugust kuritegu ja väidab, et finantsnõunikud viisid ta eksiteele, eriti tagaotsitav finantsist Jho Low. Viimasele on esitatud süüdistus nii USA-s kui ka Malaisias, aga ta ise väidab, et on süütu.

Najibi kaitsemeeskond väitis, et teda pandi uskuma, et raha annetas tema arvele Saudi Araabia kuninglik perekond.

1MDB ehk 1 Malaysia Development Berhad asutati 2009. aastal, kui Najib oli Malaisia peaminister, et anda tõuge riigi majandusarengule.

2015. aastal tekkisid küsimused fondi tegevuse kohta, kui jäid tegemata maksed pankadele ja osanikele.

Malaisia ja USA võimud väidavad, et fondist viidi ebaseaduslikult välja 4,5 miljardit dollarit ja see läks eraisikute taskutesse.

Kadunud raha on seostatud luksusliku kinnisvara, eralennuki, Van Goghi ja Monet’ kunstiteoste ning isegi Hollywoodi filmiga „Wolf of Wall Street”.

Eelmisel nädalal jõudis USA pank Goldman Sachs Malaisia valitsusega 3,9 miljardi dollari suurusele kokkuleppele seoses oma osaga miljardite dollarite suuruses korruptsiooniskeemis.

Kuigi tänased otsused olid esimesed, ei pruugi need olla kõige olulisemad.

Najibi süüdistatakse veel 2,28 miljardi ringgiti (457 miljoni euro) ebaseaduslikus omastamises 1MDB-st aastatel 2011-2014.

Najibile on esitatud 21 süüdistust rahapesus ja neli süüdistust võimu kuritarvitamises.