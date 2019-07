Magnetresonantsuuring näitas, et USA diplomaatide ajudega juhtus Kuubal midagi

Uuringus, mis avaldati ajakirjas Journal of the American Medical Association ja mida juhtisid Pennsylvania ülikooli professorid, ei tehta mingeid järeldusi diplomaatidel 2016. aasta lõpust kuni 2018. aasta maini tekkinud sümptomite põhjuste kohta, vahendab AFP.

Patsientide magnetresonantsuuringud kinnitavad aga, et midagi nende inimeste ajudega juhtus, teatas Pennsylvania ülikooli radioloogiaprofessor ja uuringu kaasautor Ragini Verma.

„See ei ole kujuteldav,” ütles Verma. „Kõik, mida ma võin öelda, on, et tõde tuleb üles leida. Mis iganes juhtus, ei tekkinud varem olemas olnud seisundi tõttu, sest me teeme selle leidmiseks teste.”

Alates 2016. aasta lõpust hakkasid Havannas töötavad USA diplomaadid ja mõned nende perekonnaliikmed kaebama seletamatute sümptomite üle, alates tasakaaluhäiretest ja pearinglusest kuni koordinatsiooni puudumise, ebatavaliste silma liikumiste, ärevuse ja „kognitiivse udu” üle, nagu nad seda nimetasid.

USA kutsus suurema osa oma diplomaatilisest personalist 2017. aasta septembris Havannast koju.

Osa tervenes ja naasis tööle, aga teised on Verma sõnul endiselt taastusravil.

USA valitsus ei ole kunagi avalikult müstilise haiguse põhjuseid seletanud. Mingisuguse helirelva kasutamise võimalust ei ole kinnitatud ega ümber lükatud.