Maduro sõnul kavandati ta mõrva

„Oleme paljastanud, laiali saatnud ja kinni pidanud fašistliku terroristide grupi, mis kavandas riigipööret Venezuela ühiskonna ja Venezuela demokraatia vastu,” ütles president Maduro kolmapäeva õhtul. „Nad on tabatud ja trellide taga selge tõendusmaterjaliga pärast seesuguse kurjategijate ja fašistide grupi järgimist.”

Võimude sõnul oli kurjategijatel plaan korraldada riigipööre selle nädala pühapäeval või esmaspäeval ning see nägi ette rünnakut Sebini luureagentuuri peakorterile, et vabastada kindral Raul Baduel, endine kaitseminister, kes arreteeriti korruptsioonijuhtumite tõttu 2009. aastal pärast seda, kui ta sotsialistliku parteiga tülli läks.

Maduro sõnul oli riigipöördekatse kavandajaks opositsiooniliider Juan Guaidó, keda aitas Colombia president Ivan Duque ja Tšiili riigipea Sebastian Pinera ja USA rahvusliku julgeoleku nõunik John Bolton.

Opositsioonijuht Guaidó lükkas valitsuse väited tema osalusest tagasi, öeldes, et Maduro valetab, „olles varem neidsamu süüdistusi esitatud nii mitu korda, et meedia on selle vana loo kohta juba järje kaotanud”.

Guaidó, kes tugines jaanuaris põhiseadusele, et kuulutada ennast de jure presidendilks, kutsus juba aprillis relvajõude üles Madurole selga keerama ja tema vastu üles tõusma.