Madrid läheb koroonaepideemia tõttu taas lukku

Otsus puudutab enam kui 850 000 Madridi regiooni elanikku, kel tuleb uuest nädalast silmitsi seista piirangutega reisimisele ja koosviibimistele, vahendab BBC.

Johns Hopkinsi ülikooli andmetel on üle Hispaania teada 625 651-st koroonaviiruse juhtumist ning nakatumistase pealinnas on pea kaks korda kõrgem kui üleriigiline keskmine.

Juba saabuvast esmaspäevast kehtestatakse karantiin 37 piirkonnale, kus nakatumistase on kõige kõrgem, ja see tähendab, et sealsetel elanikel on võimalik oma kodukohast lahkuda ainult selleks, et minna kooli, tööle või arsti juurde. Omavahel tohivad kohtuda maksimaalselt kuus inimest korraga, avalikke parke ootab sulgemine ja äridel tuleb oma uksed sulgeda hiljemalt õhtul kell 10.

"On 37 piirkonda, kus nakatumissagedus on väga kõrge: enam kui tuhat nakatunut 100 000 inimese kohta viimase 14 päeva jooksul," ütles Madridi piirkondliku valitsuse juht Isabel Díaz Ayuso. "Tegemist on piirkondadega, kus on väga suur asustustihedus. Meil on vaja ennekõike meetmeid, et tagada karantiinide järgimine."

Mõjutatud piirkonnad asuvad Madridi vaesemates rajoonides ning Reuters kirjutab, et sealsed elanikud tunnevad end hüljatuna ja häbimärgistatuna ning kardavad, et uued piirangud võtavad neilt sissetuleku.

Viiendik kohalike haiglate voodikohtadest on täidetud COVID-19 patsientidega.