Madeleine McCanni juhtum: kahtluse all pedofiil Saksamaalt

Ta on üks kahest kahtlualusest, kellel võib uurijate hinnangul olla seos tüdruku kadumisega, vahendab uudistekanal Sky News.

Isik oli Saksamaal eeluurimisvanglas, kui sealne politsei otsustas teavitada Portugali meeskonda, kes juurdleb koos Scotland Yardiga 2007. aastast saadik toona kolmeaastase Madeleine'i kadumist.

Vihje tõi kaasa rahastuse suurendamise uurimise jätkamiseks ja selle abiga kasvatati ka juhtumiga tegelevate detektiivide arvu. Arvatakse, et kahtlustatav elas tosina aasta eest Portugali Algarve rannikul, kus Madeleine' toona jäljetult kadus.

Ajal, mil tüdruk kaduma läks, ei olnud mees kahtlusalune, kuigi mitut väidetavat lastepilastajat uuriti: seda tulemusteta. Värske areng leidis aset ajal, mil Scotland Yard on juhtunu lahendamise osas uuesti lootusrikas, paludes siseministeeriumil säilitada uurimise jätkamiseks rahastus vähemalt terveks aastaks.

„Uurijatel on hetkel käsil mitu aktiivset uurimissuunda ja ma arvan, et avalikkus ootab, et me nendega edasi läheks. Väga väike meeskond jätkab tööd Portugali kolleegidega,“ ütles Londoni politseiülem Cressida Dick.