Macroni sõnul taastatakse Pariisi Jumalaema kiriku haritorn endisel kujul

Macron oli varem vihjanud, et on „tänapäevase žesti” poolt, vahendab BBC News.

Macron on öelnud, et tahab kiriku restaureerimise lõpule viia 2024. aastaks, kui Pariis võõrustab olümpiamänge. Élysée palee teatel on Macroni peamine mure ülesehitustööga mitte viivitada ega seda keeruliseks ajada, mistõttu tuli kiiresti selgus majja tuua. Moodsa haritorni projekteerimine koos rahvusvahelise arhitektuurivõistlusega oleks võinud asjatuid viivitusi põhjustada.

„President usaldab eksperte ja kiitis heaks peaarhitekti esitletud projekti üldjooned, mille järgi plaanitakse torn rekonstrueerida identselt,” teatas Élysée.

Teade järgnes Prantsusmaa Rahvuspärandi ja Arhitektuuri Komisjoni (CNPA) istungile.

Pariisi katedraali 13. sajandist pärit katuse süttimine restaureerimistööde käigus 2019. aasta aprillis kutsus esile palju emotsioone ja annetusi tehti kogu maailmast.

Kahe päevaga koguti katedraali restaureerimiseks umbes 900 miljonit eurot.

Katedraali esimene torn ehitati 13. sajandil, aga suurte kahjustuste tõttu eemaldati see 18. sajandi lõpus. Uus torn ehitati arhitekt Eugène Viollet-le-Duci kavandi järgi 19. sajandi keskel.

Pärast tulekahju on käinud äge vaidlus selle üle, kuidas torn taastada.

Taastamistööde juhiks määratud kindral Jean-Louis Georgelin tahtis moodsat alternatiivi. Sel ideel näis hetkeks olevat Macroni toetus, kui ta ütles, et on „tänapäevase žesti” poolt.

See kutsus esile rea ebakonventsionaalseid ettepanekuid arhitektidelt kogu maailmast. Pakuti näiteks kogu katust hõlmavat basseini või parki ja kasvuhoonet.

Katedraali peaarhitekt Philippe Villeneuve võttis aga tugevalt sõna 19. sajandi torni ennistamise poolt.

Vaidlus läks kohati tuliseks. Mullu novembris käratas kindral Georgelin parlamendi kultuurikomitee instungil Villeneuve’ile: „Suu kinni!”