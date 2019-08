Macroni sõnul ei ole Brexiti uuesti läbirääkimine valikuvõimalus

Merkel on öelnud, et lahkumiskokkulepet ei pea uuesti avama, kui varuplaani küsimuses leitakse praktiline lahendus. Eilsel pressikonverentsil Berliinis pärast kohtumist Johnsoniga andis Merkel mõista, et lahendus varuplaanile võib olla saavutatav 30 päevaga.

„Ma arvan, et kui me läheneme sellele piisava kannatlikkuse ja optimismiga, saame me selle tehtud ja üldiselt on see viimane furlong, kus hobused vahetavad kohti ja selgub võitev panus,” kommenteeris Johnson.

„Brittide pakutud tingimuste uuesti läbirääkimine ei ole olemasolev valikuvõimalus ja selle on president Tusk alati selgelt välja öelnud,” ütles hiljem Macron.

Macron avaldas ka arvamust, et kaubanduskokkulepe USA-ga ei kata Suurbritannia jaoks kõva Brexiti kahju.

„Kas kõva Brexiti hinna Suurbritannia jaoks, sest Suurbritanniast saab peamine ohver, saavad katta Ameerika Ühendriigid? Ei,” ütles Macron. „Ja isegi kui see oleks strateegiline valik, tehtaks see Suurbritannia ajaloolise vasalliks muutmise hinnaga. Ma ei arva, et see on see, mida Boris Johnson tahab. Ma ei arva, et see on see, mida Briti rahvas tahab.”

Macron lisas, et britid on kinni suurvõim olemises, aga pärast Brexitit võivad nad muutuda vaid USA nooremaks partneriks.