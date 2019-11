Macron: Venemaaga suhete selgitamise kaudu tuleb ehitada uus julgeolekuarhitektuur

„Aga - dialoogi puudumine Venemaaga ei ole teinud Euroopat turvalisemaks. Euroopa stabiilsust ei paranda, kui me hoidume tegelemast otse külmutatud konfliktide lahendamisega või kui laseme situatsioonil Ukrainas jätkuda. Ma ei usu. Just Euroopa stabiilsuse huvides oleme kantsler [Angela Merkeliga] korraldanud 9. detsembril Normandia formaadis kohtumise, et astuda konkreetseid samme Minski lepete elluviimise suunas. Just sellepärast, et ma usun suveräänsesse ja tugevamasse Euroopasse, usun ma, et tuleb ehitada uus julgeolekuarhitektuur. Ja see käib Venemaaga suhete selgitamise kaudu,” teatas Macron.